شكرا لقرائتكم خبر عن "سقيا الماء" بمكة المكرمة تُطلق مشروع "سقيا حاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جمعية "سقيا الماء" بمنطقة مكة المكرمة، مشروع "سقيا حاج" لحج هذا العام، بهدف توفير المياه المبردة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدّسة كمشعر عرفات ومزدلفة، وفي محطات النقل التي يمر بها الحجاج في طريقهم إلى الحرم المكي الشريف.

وأكدت الجمعية، أن هذا المشروع يتم تنفيذه بإشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة خدمة لضيوف الرحمن من خلال توفير وتقديم عبوات المياه المبردة للحجاج، عملاً بحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "أفضل الصدقة سقي الماء"، عادةً مشروع "سقيا حاج" أحد مشاريعها النوعية التي حظيت بدعم أهل الخير والإحسان خلال موسم الحج، وامتداداً للنجاحات التي حقّقتها الجمعية على مدى الأعوام الماضية، كاشفة أن حمولة السيارات المخصصة لنقل هذه المياه ذات التبريد العالي ما يقارب 60000 عبوة ماء، يتم توزيعها عبر فرق عمل تطوعية مؤهلة على كل برادة 10 أشخاص وفي أماكن محددة من قبل لجنة السقاية والرفادة.