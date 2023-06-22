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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تواصل نجاحها عالمياً وتتقدم للمرتبة 279 بالتصنيف الهولندى (ليدن) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - د. الخشت: جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية بفارق 258 مركزًا عن أقرب جامعة للقاهرة
د.الخشت: قفزنا 117 مركزا عالميا في ست سنوات والأول محليا للعام السابع علي التوالى
د.الخشت: توجيه البحث العلمي كأحد أهم أدوات الدولة الوطنية في البناء والتنمية الشاملة
د.الخشت: التقدم في التصنيف الهولندي (ليدن) جزء من نجاحات الجامعة في جميع التصنيفات الدولية التي حققنا فيها تقدمًا كبيرا خلال السنوات الماضية
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن ما تحققه الجامعة من التواجد بمراكز متقدمة ومرموقة في كافة التصنيفات نتاج التخطيط الاستراتيجي الذي تبنته الجامعة والوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور، كأحد أهم أدوات الدولة الوطنية في البناء والتنمية الشاملة.
وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه في التصنيف الهولندي ليدن حققت جامعة القاهرة قفزة كبيرة تدريجياً حيث كانت الجامعة في المرتبة 396 عالميا عام 2017، فيما جاءت في عام 2018 في المركز 373 عالميا، وفي عام 2019 جاءت في المرتبة 342 عالميا، فيما حققت في عام 2020 المرتبة 309 عالميا، كما حققت تقدما في 2021 باحتلال المرتبة 308عالميا، وفي عام 2022 جاءت في المرتبة 294 عالميا، وفي العام 2023 تقدمت إلى المرتبة 279، موضحًا أن جامعة القاهرة نجحت في تحقيق تقدم نحو 117 مركزا عن عام 2017.
وأكد الدكتور الخشت، علي ان هذا التصنيف يقوم بتقييم الأداء البحثي للجامعات في جميع أنحاء العالم، باستخدام مجموعات كثيرة من المؤشرات الببليومترية، وهى معايير عملية موثوقة لجمع البيانات، وهذا يضمن الثقة في النتائج المنشورة من المصنف، مضيفًا أن التصنيف الهولندي لا يحتاج تقديم الجامعات أي معلومات إنما يتم استقاء المعلومات من التأثير العالمي للجامعات وبحوثها العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ذات التأثير الواضح من حيث القيمة والاعتمادية والاطلاع والاستشهاد بها خاصة البيانات المتوفرة للمصنف من خلال المؤشرات العالمية: Clarivate – Web of Science.
وشدد رئيس جامعة القاهرة، على أن التقدم في التصنيف الهولندي (ليدن)، يعد جزءا من نجاحات الجامعة في جميع التصنيفات الدولية التي حققنا فيها تقدما كبير اخلال السنوات الماضية، مما وضع جامعة القاهرة ضمن افضل جامعات العالم من حيث التصنيف العام أو التخصصات العلمية المميزة التي نجحنا فيها في كسر حاجز أفضل 50 علي مستوي العالم في هندسة البترول، وضمن أفضل مائة جامعة في خمسة تخصصات؛ وهو نتيجه جهود كبيرة من كافة العاملين بالمنظومة داخل الجامعة والخطط المستقبلية التي من خلالها نجحنا أن نكون جامعة من جامعات الجيل الرابع ونسبق جامعات أوروبية وأمريكية كبري في العديد من التصنيفات الدولية.
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