شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع المظلات الشمسية على حجاج بيت الله الحرام فى صحن المطاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وزعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين المظلات الشمسية للوقاية من أشعة الشمس على حجاج بيت الله الحرام في صحن المطاف، وذلك ضمن مبادرة حفاوة " التي دشَّنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأوضح رئيس مجلس شباب الرئاسة التطويري فادي بن مبيريك السلمي، أن المبادرة جاءت من أجل توفير جميع سبل الراحة، وتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين، تزامنًا مع دخول موسم الحج.