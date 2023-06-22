شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: قمة التمويل العالمى تستهدف خلق توافق جديد لمكافحة الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن قمة ميثاق التمويل العالمي هدفها خلق توافق عالمي جديد لمكافحة الفقر ومساعدة الدول التى تواجه أزمات حادة، فضلا عن مكافحة التغيرات المناخية، مؤكدا أن لدينا الكثير من العمل والاجتماعات لمكافحة الهواجس المناخية.

وأضاف ماكرون خلال كلمته بالقمة العالمية لميثاق التمويل العالمي، لدينا نظام مالي يخالف الظروف الحالية والطموحات الجديدة، داعيا إلى ضرورة التصدي لتحديات الفقر في العالم من خلال التضامن الدولي.

واعتبر ماكرون أن أزمة كورونا والحرب في أوكرانيا زادتا التصدعات في العالم، مشيرا إلى أهمية العمل على نظام جديد لتعبئة الموارد العالمية.