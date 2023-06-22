شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر القطارات الروسية درجة ثالثة مكيفة على خط القاهرة - أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد الروسية درجة ثالثة مكيفة على خط القاهرة أسوان والعكس. - "القاهرة - الواسطى" 55 جنيهًا لمسافة 92 كيلومترًا. - "القاهرة - بنى سويف" 60 جنيهًا لمسافة 124 كيلومترًا. - "القاهرة - مغاغة" 60 جنيهًا لمسافة 180 كيلومترًا. - "القاهرة - بني مزار" 70 جنيهًا لمسافة 198 كيلومترًا. - "القاهرة - المنيا" 70 جنيهًا لمسافة 247 كيلومترًا. - "القاهرة - ملوى" 85 جنيهًا لمسافة 313 كيلومترًا. - "القاهرة - ديروط" 90 جنيهًا لمسافة 327 كيلومترًا. - "القاهرة - القوصية" 100 جنيهًا لمسافة 375 كيلومترًا. - "القاهرة - أسيوط" 100 جنيهًا لمسافة 399 كيلومترًا. - "القاهرة - أبو تيج" 105 جنيهًا لمسافة 409 كيلومترًا. - "القاهرة - صدفا" 115 جنيهًا لمسافة 418 كيلومترًا. - "القاهرة - طما" 115 جنيهًا لمسافة 435 كيلومترًا. - "القاهرة - طهطا" 115 جنيهًا لمسافة 448 كيلومترًا. - "القاهرة - المراغة" 115 جنيهًا لمسافة 467 كيلومترًا. - "القاهرة - سوهاج" 120 جنيهات لمسافة 482 كيلومترًا. - "القاهرة - المنشأة" 120جنيهًا لمسافة 502 كيلومترًا. - "القاهرة - جرجا" 120 جنيهًا لمسافة 545 كيلومترًا. - "القاهرة - فرشوط" 130 جنيهًا لمسافة 553 كيلومترًا. - "القاهرة - نجع حمادي" 130 جنيهًا لمسافة 578 كيلومترًا. - "القاهرة - دشنا" 130 جنيهًا لمسافة 609 كيلومترًا. - "القاهرة - قنا" 150 جنيه لمسافة 629 كيلومترًا. - "القاهرة - قوص" 150 جنيهات لمسافة 640 كيلومترًا. - "القاهرة - الأقصر" 150 جنيه لمسافة 671 كيلومترًا. - "القاهرة - اسنا" 155 جنيهات لمسافة 724 كيلومترًا. - "القاهرة - أدفو" 165 جنيهًا لمسافة 776 كيلومترًا. - "القاهرة - كلابشة" 165 جنيهًا لمسافة 818 كيلومترًا. - "القاهرة - كوم امبو" 170 جنيهًا لمسافة 834 كيلومترًا. - "القاهرة - دراو" 170جنيهًا لمسافة 842 كيلومترًا. - "القاهرة - أسوان" 170جنيهًا لمسافة 879 كيلومترًا.

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