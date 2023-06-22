شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تختتم جسرها الجوى لنقل الحجاج وتسير اليوم 17 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تختتم مصر للطيران، اليوم الخميس جسرها الجوى لنقل ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة، حيث تسير الشركة علي مدار اليوم 17 رحلة جوية إلى كلٍ من جدة والمدينة المنورة.

بانتهاء رحلات اليوم تكون قد انتهت الشركة من مرحلة الذهاب والتى بدأت يوم 10 يونيو نقلت خلالها 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة علي متن 150 رحلة جوية، بمعدل 78 رحلة جوية إلي جدة و72 رحلة جوية إلي المدينة المنورة لنقل 11000 حاج من حجاج القرعة و5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات و8600 حاج من حجاج السياحة والأفراد و 10000 حاج من حجاج الترانزيت، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي و3000 حاج من الحجاج الفلسطنيين، وذلك على متن 31 رحلة جوية.

وستغادر اليوم بعثة مصر للطيران من الصالة الموسمية بمطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة، والتى تتضمن مختلف التخصصات لتكون في شرف خدمة الحجاج في مطاري جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة، لتذليل كافة العقبات، وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن، من خلال تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد الانتهاء من أداء المناسك.

ومن المقرر أن تبدأ مصر للطيران جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، الأحد الموافق 2 يوليو 2023، وينتهى يوم الخميس 13 يوليو 2023.