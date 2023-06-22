شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالإشتراك مع الجهات المعنية بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "الجيزة – القليوبية" وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى :

-في مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والمخصبات الزراعية" تم ضبط ( 3 مصانع عشوائية "بدون ترخيص") بنطاق محافظة القليوبية بمضبوطات بلغت ( 51 طن مخصبات وأملاح زراعية – 12 طن مخلفات مجازر حيوانية وداجنة تستخدم فى تصنيع مركزات الأعلاف المغشوشة – 15 طن مركزات أعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة) مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وبدون بيانات ومنتهية الصلاحية .

-فى مجال حماية البيئة "الصحة العامة" تم ضبط ( 2 مصنع عشوائى "بدون ترخيص") بنطاق محافظة القليوبية لتصنيع غراء الأخشاب وتدوير المخلفات المعدنية بمضبوطات بلغت ( 38 طن لغراء الأخشاب – 19,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لسبائك ألمونيوم) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول .

-في مجال التفتيش البيئى: ضبط عدد ( 2 منشأة طبية "عيادة – مستشفى" بنطاق محافظة الجيزة) لوجود مخالفات عدم وجود (الموافقة البيئية – سجل بيئى – سجلات للمخلفات الطبية الخطرة – سجل تسليم وتسلم النفايات – سجل الغرفة – سجل السيارة – غرفة نفايات – الفصل من المنبع – إيصالات التخلص من النفايات – غرفة تعقيم – مغسلة - منطقة محظورة – مصدر للإضاءة – بيانات على الأكياس – رخصة العلاج الطبيعى) ، وتم إتخاذ الإجراءات