محافظ الجيزة يوجه بالتعامل الحازم حيال مخالفة تحويل النشاط السكنى لتجارى

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القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواجهة مخالفات البناء والتعامل بحزم حيال الشكاوي الواردة من المواطنين بشأن تعديات أو مخالفات تحويل النشاط من سكنى إلى تجاري أو التعديلات المعمارية بالعقارات دون الحصول علي التراخيص اللازمة وحالات مخالفة الاشتراطات الهندسية، حفاظاً على السلامة الإنشائية للعقار والمواطنين القاطنين به.

تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال لقاءه الأسبوعي بعدد من المواطنين بديوان عام المحافظة لبحث شكاواهم والتوجيه بحلها بحضور ممثلين عن الجهات المعنية بكل شكوى.

شهد اللقاء بحث عدد من الشكاوي بنطاق دائرة حي العمرانية تضمنت شكوى مواطنة مقيمة بشارع ترعة الزمر تتضرر من قيام الساكن المقيم بالدور الأرضي بذات العقار بعدد من المخالفات الإنشائية التي تؤثر علي سلامة العقار شملت أعمال هدم وتكسير بواجهة الشقة الأمامية وإزالة حوائط وأعمدة بداخل الشقة للتوسعة دول الحصول على التراخيص اللازمة من الحي.

كما شهد اللقاء بحث شكوى مواطن مقيم بمنطقة نصر الدين يتضرر من قيام ملاك بعض الوحدات السكنية بالعقار المقيم به بتحويل الشقق السكنية إلى تجارية مما يعد مخالف للتراخيص البناء الصادرة للعقار.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بقطع المرافق عن الوحدات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وبحث محافظ الجيزة شكوى بنطاق حي الوراق تضمنت تضرر مواطنين من قيام مالك عقار بشارع كورنيش النيل بالوارق بفتح نوافذ كبيرة علي المنازل المجاورة دون الحصول علي التراخيص اللازمة بالمخالفة بالقانون .

وبمراجعة الإجراءات المتخذة، وجه اللواء أحمد راشد حي الوراق باستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالف وفي حالة عدم تصحيح الأوضاع وغلق النوافذ المخالفة يتم قطع المرافق عنه.

كما تم فحص طلب المواطن المقدم الذي يلتمس فيه تنفيذ قرار الإزالة الصادر من لجنة المنشأت الأيلة للسقوط للعقار الكائن بشارع محمد عبد العزيز من شارع المسبك.

ووجه محافظ الجيزة مسؤلي حي الوراق بسرعة تنفيذ قرار الإخلاء الإداري الصادر للعقار حفاظا على أمن وسلامة قاطني العقار.

كما كلف محافظ الجيزة رئيس جهاز التفتيش بالمعاينة الميدانية للعقار محل الشكوى ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة من خلال الحي.

وشهد اللقاء فحص عدد من شكاوي المواطنين المقدمة بنطاق أحياء جنوب الجيزة وبولاق الدكرور ومدينة الحوامدية حيث وجه محافظ الجيزة المختصين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وخلال اللقاء أعرب المواطنين عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الجيزة علي الاستجابة الفورية وتوجيه المختصين بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى المقدمة.

جاء ذلك خلال لقاء المواطنين الأسبوعي برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء العمرانية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور ومدينة الحوامدية.