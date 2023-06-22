شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: 6 مرشحين على مقعد النقيب خلال أول يومين من فتح باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، على استمرار انعقاد اللجنة بجميع النقابات لليوم الثالث وفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح ممن يرغب للتقدم لخدمة أطباء مصر في الدورة الجديدة.

وأوضح الدكتور مصطفى عشوب رئيس لجنة الانتخابات، أن اللجنة العامة للانتخابات تلقت في يومها الثاني أمس تقدم 3 أطباء على مقعد النقيب و9 للعضوية على جميع المستويات ليصبح إجمالي المتقدمين 34 طبيبًا في الانتخابات حتى الآن، بواقع 6 أطباء على مقعد النقيب العام و 28 طبيبًا على العضوية .

وأوضح أن الأطباء الذين قاموا بتقديم ورق الترشح لليوم الثانى، هم :

1- منصب النقيب العام

د.عبد الالاه حجازي

د. أحمد حسين

د. يحيي النجار

2-على مستوى الجمهورية فوق السن

د. وليد الطاهر

د. يحيي النجار

د. اسحق صبحي الجمهورية

3- تحت السن

د. ريهام إكرام

د. محمد عبد الفتاح محمد

4- منطقة القاهرة

د.وليد الطاهر

5- منطقة وسط

د. محمد قدري

6- منطقة شرق

د. محمد ابراهيم عزت

7- شمال الصعيد

د. محسن جمعة.

وكان قد ترشح فى أول أيام لفتح باب الترشح 3 أطباء على مقعد النقيب العام، هم:

- د.إيهاب الطاهر

- د.أيمن سالم

- د.أسامة عبد الحي.