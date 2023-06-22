شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشهد التشغيل الكامل لمصنع تدوير المخلفات بمدينة الغردقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اصطفاف لنماذج المعدات الخاصة بعمليات جمع ونقل المخلفات داخل مدينة الغردقة، التى تنوعت بين مكانس لنظافة الشوارع، مكابس لجمع ونقل المخلفات، بعض نماذج للحاويات التى ستستخدم فى جمع المخلفات، بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة، وذلك ضمن زيارة وزيرة البيئة لمدينة الغردقة والتى شهدت عدد من الجولات وعقد مجموعة من الإجتماعات مع عدد من الجهات المختلفة.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بضرورة وضع خطة لمنظومة إدارة المخلفات داخل مدينة الغردقة تتماشى مع الطبيعة السياحية للمدينة، مع الالتزام بمراجعة الخطة من وزارة البيئة، والالتزام بالاشتراطات البيئية الموضوعة من قبل الوزارة.

من جهة أخرى قامت وزيرة البيئة بجولة بمصنع تدوير المخلفات بالطريق الدائرى لمدينة الغردقة، لمتابعة منظومة معالجة المخلفات، حيث شهدت التشغيل الكامل للمصنع، حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة الغردقة ومعالجتها، ونقل المرفوضات لموقع التخلص الآمن.

وأكدت د. ياسمين فؤاد على ضرورة غلق المقلب القديم، وتشغيل خلية الدفن الصحى الآمن الجديدة التى تمت من خلال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، مُشددة على ضرورة تشجيع إنتاج الوقود البديل الRDF بمصنع تدوير المخلفات ، وقد وعدت الشركة بمعالجة جميع المخلفات المتخلفة عن مدينة الغردقة عن طريق جمعية هيبكا القائمة على إدارة منظومة المخلفات داخل مدينة الغردقة.

كما أكدت وزيرة البيئة خلال جولتها بالمصنع على ضرورة استخدام السماد العضوى الناتج عن عملية معالجة وتدوير المخلفات فى زراعة المسطحات لخضراء بالمقلب القديم وإمكانية تحويله لحديقة، وبحث إمكانية استخدام مياه الصرف المعالجة عن محطة الصرف الصحى لرى تلك النباتات.