شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: لدينا برنامج تحول للطاقة الجديدة حتى 2030 ونعالج 13 مليون متر مياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن رؤيتنا للنمو ترتكز على فرص العمل وسبل عيش كريم، مؤكدا أن برنامج "نوفي" للغذاء والطاقة لاقى زخما دوليا كبيرا مضيفا أن التمويل هو العامل الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بمؤتمر القمة المالية من أجل ميثاق عالمى جديد أن النظام المالي العالمي شهد تطورات كبيرة، مضيفا أن أزمتا كورونا وأوكرانيا أثرتا سلبا على عدة مسارات، ولكن مصر أعدت خطة لإدارة الديون بشأن التنمية المستدامة وكذلك خطوات جادة لمكافحة أثار التغيرات المناخية فقد تحركنا فى قضية المناخ فى وقت مبكر

وأكد الرئيس أنه يجب اتخاذ قرارات سريعة تحول دون أزمة ديون كبرى، كما يجب تطوير سياسات بنوك التنمية لتعظيم قدراتها، مضيفاً " لدينا برنامج للتحول للطاقة الجديدة حتى 2030 وكذلك برنامج لتحويل بحيرات البحر المتوسط لصديقة للبيئة، موضحا أن مصر تعالج 13 مليون متر مياه صرف صحي لإعادة استخدامها.

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى بالشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استضافة القمة المالية، من أجل ميثاق عالمى جديد، والتي ألقت بظلالها على العالم وعلى الدول النامية، والتي تهدد المكتسبات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، فالوضع يفرض على الجميع التكاتف لنصبح أكثر قدرة على الصمود ومجابهة تغيرات المناخ.

وتابع خلال كلمته بمؤتمرالقمة المالية من أجل ميثاق عالمى جديد، إن مصر أستضافت قمة المناخ العام الماضى، مؤكدا أن النمو الأخضر ليس بديلا ولكنه يحقق التنمية المستدامة، مشددا على أهمية التكاتف الدولي لمواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخى.

وذكر الرئيس أن توفر التمويل يعتبر عنصرا أساسيا لمواجهة آثار التغير المناخى، مضيفاً: "نعمل على ترجمة طموحاتنا لواقع ملموس من أجل تحقيق النمو الأحضر".