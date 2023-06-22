شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر القطارات الإسبانى من القاهرة لأسوان بعد تطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 اسعار تذاكر القطارات الأسبانى من القاهرة لأسوان، وذلك بعد تطويرها بالكامل، والتي تخدم مدن ومراكز ومحافظات الصعيد، والقطار يضم عربات درجة أولى، وعربات درجة ثانية، وعربات بوفيه . الواسطى الدرجة الأولى 55 جنيها، والدرجة الثانية 40 جنيها . الفيوم الدرجة الأولى 60 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها . بنى سويف الدرجة الأولى 60 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها . مغاغة الدرجة الأولى 75 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيها . بنى مزار الدرجة الأولى 80 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيها . المنيا الدرجة الأولى 90 جنيها، والدرجة الثانية 70 جنيها . ملوى الدرجة الأولى 105 جنيها، والدرجة الثانية 75 جنيها . ديروط الدرجة الأولى 110 جنيها، والدرجة الثانية 80 جنيها . القوصية الدرجة الأولى 110 جنيها، والدرجة الثانية 80 جنيها . أسيوط الدرجة الأولى 120 جنيها، والدرجة الثانية 85 جنيها . أبو تيج الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها . صدفا الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها . طما الدرجة الأولى 125 جنيه، والدرجة الثانية 90 جنيه . طهطا الدرجة الأولى 125 جنيه، والدرجة الثانية 90 جنيه . المراغة الدرجة الأولى 130 جنيه، والدرجة الثانية 90 جنيه . سوهاج الدرجة الأولى 130 جنيه، والدرجة الثانية 100 جنيه . المنشاة الدرجة الأولى 130 جنيه، والدرجة الثانية 100 جنيه . جرجا الدرجة الأولى 135 جنيه، والدرجة الثانية 100 جنيه . فرشوط الدرجة الأولى 145 جنيه، والدرجة الثانية 110 جنيه . نجع حمادى الدرجة الأولى 145 جنيه، والدرجة الثانية 110 جنيه . دشنا الدرجة الأولى 150 جنيه، والدرجة الثانية 110 جنيه . قنا الدرجة الأولى 155 جنيه، والدرجة الثانية 115 جنيه . قفط الدرجة الأولى 160 جنيه، والدرجة الثانية 120 جنيه . قوص الدرجة الأولى 160 جنيه، والدرجة الثانية 120 جنيه . الأقصر الدرجة الأولى 165 جنيه، والدرجة الثانية 120 جنيه . أسنا الدرجة الأولى 170 جنيه، والدرجة الثانية 125 جنيه . أدفو الدرجة الأولى 180 جنيه، والدرجة الثانية 135 جنيه . كلابشة الدرجة الأولى 190 جنيه، والدرجة الثانية 135 جنيه . كوم امبو الدرجة الأولى 195 جنيه، والدرجة الثانية 145 جنيه . دراو الدرجة الأولى 195 جنيه ، والدرجة الثانية 145 جنيه . أسوان الدرجة الأولى 200 جنيه ، والدرجة الثانية 145 جنيه .

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