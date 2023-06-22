المركز الأفريقى للأبحاث والدراسات يستضيف يوم المرأة والطفل السودانى.. صور

القاهرة - سامية سيد - استضاف المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجي (ACRESS) الأمهات والأطفال السودانيين، الذين قدموا مؤخرا إلى مصر بسبب الحرب لدعمهم ومساندتهم بالتعاون مع مبادرة بصمة أمل السودانية.

واستمر اللقاء على مدار خمس ساعات بحضور عدد من الشخصيات العامة، وأشارت الدكتورة غادة فؤاد مدير المركز إلى أهمية إقامة مثل هذه اللقاءات لتخطي الأزمات النفسية والصحية والاقتصادية التي واجهت تلك الأسر، وشمل اللقاء مجموعة من الأنشطة والجلسات للتوعية والمساندة لدعم المرأة صحيا ونفسيا واجتماعيا ودينيا لرفع معنوياتها واستيعاب ما حدث من صدمات نفسية والآثار السلبية عليها وعلى أسرتها خلال الفترة الماضية.

كما تضمن اليوم أيضا جلسات للأطفال حول كيفية الدمج في المجتمع والسلوكيات الايجابية ونبذ العنف من خلال مشاركة نخبة من المتخصصين منهم الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الإجتماع والخبير التنموي الدولي، والدكتورة نجلاء شطا استشاري إدارة مستشفيات وجودة القطاع الصحي، استشاري النساء والتوليد بوزارة الصحة المصرية، والداعية الأزهرية الشيماء محمد إبراهي،م المحاضر بالهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الشباب والرياضة، والدكتورة راندا رزق رئيس مؤسسة حياة للتنمية المستدامة، ومدربة التنمية البشرية وتغيير السلوك السودانية إيمان ميرغني.