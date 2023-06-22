شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة مع راكبة ألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال جمارك الغردقة الدولى برئاسة عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة وهشام شرارة مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية وتفتيش الركاب القادمين على رحلة الطيران القادمة من دوسلدروف، أشتبه أشرف خلف مأمور اللجنة الجمركية فى راكبة ألمانية الجنسية أثناء خروجها من بوابه اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بمعرفة محمد حداد تحت تلاحظ وجود كثافات متماثلة.

وبالعرض على محمود رفعت المشرف على صالة الوصول الدولى قرر تكليف أحمد مسعود بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 12 شريط بإجمالى 120 قرص من عقارى Tilidin و Oxycodon المدرجين بجدول المخدرات بين طيات الملابس.

وقام بالجرد والتحريز أحمد سطوحي بحضور محسن الشعيني من الأمن الجمركي وعصام عباس مدير الادارة.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 23 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.