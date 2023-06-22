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المعهد القومى للبحوث الفلكية ينظم ورش عمل مجانية عبر المنصة الافتراضية

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القاهرة - سامية سيد - اعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء عند تنفيذ ورش عمل بالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس (NASE) التابعة للإتحاد الدولى الفلكى تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس معهد البحوث الفلكية وبالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس (NASE) التابعة للاتحاد الدولى الفلكى عند تنفيذ ورش عمل 

 

ورشة العمل الأولى 5-6 يوليو 2023 فى ال ASTROCULTURE

ورشة العمل الثانية 12-13 يوليو 2023 فى ال ASTROPHYSICS

 

يحاضر مجموعة من الأساتذة الأجانب والمتخصصين من المعهد

سوف تمنح شهادات لمن يجتاز ورش العمل.

 

يتم التسجيل لورشة العمل الاولى والثانية بملئ الفورم

https://forms.gle/reG1yELBky17dAEi8

 

لغة ورش العمل الانجليزية

حضور ورش العمل مجانى وعبر المنصة الإفتراضية


ورش عمل المعهد القومى للبحوث الفلكية

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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