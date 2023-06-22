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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف نصائح هامة للحماية من مضاعفات ارتفاع درجة الحرارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة.
وبحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت النصائح:-
- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في منتصف اليوم
- قم بتغطية جلد مقاعد السيارة وخاصة مقاعد الأطفال بغطاء واقي لأشعة الشمس.
- استخدم واقيات الشمس
- احرص على ركن السيارة في مكان به ظل خاصة في فترات الظهيرة.
نصائح هامة للحماية من مضاعفات ارتفاع درجة الحرارة
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