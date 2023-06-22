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الصحة تكشف نصائح هامة للحماية من مضاعفات ارتفاع درجة الحرارة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للحماية من مضاعفات ارتفاع درجات الحرارة.

 

وبحسب وزارة الصحة والسكان تضمنت النصائح:-

-  تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في منتصف اليوم

- قم بتغطية جلد مقاعد السيارة وخاصة مقاعد الأطفال بغطاء واقي لأشعة الشمس.

 -  استخدم واقيات الشمس

- احرص على ركن السيارة في مكان به ظل خاصة في فترات الظهيرة.

 


نصائح هامة للحماية من مضاعفات ارتفاع درجة الحرارة

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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