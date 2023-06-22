شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الطاقة الإفريقية يؤكد أهمية مصر فى مساعدة دول القارة بمجال الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس غرفة الطاقة الإفريقية "أن . جى ايوك " أهمية أن تقدم مصر التى تعد دولة إفريقية مهمة المساعدة لدول القارة على تطوير الغاز الطبيعى الذى يعد ضروريا لتوليد الكهرباء وإنتاج البتروكيمياوت.

وأضاف - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن الدول الإفريقية لو حصلت على الغاز الطبيعى من مصر سوف تسهم في حل مشكلة هذه الدول التي ترغب في إنتاج الأسمدة مثل اليوريا والأمونيا بهدف تحقيق الأمن الغذائي ..مشيرا إلى أن هذه الدول تعاني حاليا لأنها تسعي للحصول على الحبوب من أوكرانيا عبر البحر لأْسود .

وطالب بالعمل على تشجيع الشركات المصرية للسعي نحو استخراج الغاز الطبيعي باستخدام التكنولوجيات المصرية وضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع في الدول الإفريقية، موضحا أن هناك مباحثات مع المسئولين في وزارة البترول المصرية حول آفاق التعاون في هذا المكان وقد أبدوا استعدادا كبيرا في هذا الشأن.