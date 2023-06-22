شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تشيد بحصول طلاب على جائزة دولية من "مهندسي البترول الأمريكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، بجهود طلاب كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ لأدائهم المشرف ورفع راية جمهورية مصر العربية ومؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عالية خفاقة؛ بحصولهم على جائزة التميز الدولي على مستوى العالم من جمعية مهندسي البترول بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدم الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة بهذا الخبر السعيد إلى أسرة الكلية برئاسة الدكتور محمد مهنى، عميد الكلية، والدكتور أشرف المراكبي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سعد الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مسعد محمد سعداوي، رئيس قسم هندسة التعدين والبترول، والدكتور طارق أبو الفتوح، المشرف على المشروع.

إضافة إلى توجيه الشكر إلى جميع الأساتذة بقسم هندسة البترول؛ لمجهودهم الرائع الذي أثمر هذا الجيل الرائع من طلاب هندسة البترول جامعة الأزهر شباب اليوم، رجال الغد، وقادة المستقبل في الجمهورية الجديدة.