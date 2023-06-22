شكرا لقرائتكم خبر عن "ماكرون" يقيم مأدبة غداء للرئيس السيسى فقط بـ"الإليزيه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل الرئيس السيسى، قبل قليل، قصر الإليزيه ، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى حرص على إقامة مأدبة غداء للرئيس السيسى.

وأقام "ماكرون" مأدبة غداء للرئيس السيسى منفرداً، وعلم ”الخليج 365”، أن الرئيس السيسى هو الزعيم الوحيد من بين الزعماء المتواجدين فى فرنسا حاليًا، الذي يقيم له "ماكرون" مأدبة غداء عمل، تكريمًا للرئيس السيسى واحتفاء بالزيارة.

الجدير بالذكر أن "ماكرون" سيقيم مأدبة عشاء الليلة لجميع القادة المشاركين بالقمة الدولية، وسيحضرها الرئيس السيسى أيضًا.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي ستعقد على مدار يومي ٢٢ و٢٣ يونيو الجاري.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس في هذا الحدث المهم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، فى ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً، وتيسير نفاذها للسيولة اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للعديد من التحديات العالمية المتلاحقة، خاصةً تغير المناخ وجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وما لحقها من أزمات للطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، حيث ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.