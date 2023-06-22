شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات الرئيس السيسى بمؤتمر القمة المالية من أجل ميثاق عالمى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استجابة المجتمع الدولي لسبل مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية وتغير المناخ، وقال: إن مصر استضافت قمة الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (COP27) فى شرم الشيخ واستهدفت إبراز حجم المشكلة وضرورة تدبير التمويل اللازم لمواجهتها لكي نستطيع التحرك على المستويين الوطنى والدولى لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.



أشكر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على استضافة القمة المالية من أجل ميثاق عالمى جديد الوضع يفرض على الجميع التكاتف لنصبح أكثر قدرة على الصمود ومجابهة تغيرات المناخ أستضافت مصر قمة المناخ العام الماضى والنمو الأخضر ليس بديلا ولكنه يحقق التنمية المستدامة توفر التمويل يعتبر عنصرا أساسيا لمواجهة آثار التغير المناخى رؤيتنا للنمو ترتكز على فرص العمل وسبل عيش كريم برنامج "نوفى" للغذاء والطاقة لاقى زخما دوليا كبيرا والتمويل هو العامل الأساسى لتحقيق التنمية المستدامة أزمتا كورونا وأوكرانيا أثرتا سلبا على عدة مسارات ولكن مصر أعدت خطة لإدارة الديون بشأن التنمية المستدامة يجب اتخاذ قرارات سريعة تحول دون أزمة ديون كبرى وتطوير سياسات بنوك التنمية لتعظيم قدراتها لدينا برنامج تحول للطاقة الجديدة حتى 2030 ونعالج 13 مليون متر مكعب مياه

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