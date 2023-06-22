شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهورى يعلن التصويت للدفع بمرشح رئاسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري اللواء محمد صلاح أبوهميلة لأعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية والقيادات التنظيمية بالأمانة العامة للحزب دعوة انعقاد يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر يوليو المقبل، واشتملت الدعوة على جدول أعمال يشمل إجراء تصويت داخلي بالحزب للدفع بمرشح رئاسي تختاره الهيئة العليا للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت مصادر مطلعة داخل الحزب أن تلك الخطوة جاءت بناء على رؤية هيئة المستشارين بالحزب والتي ارتأت من الأسباب ما يدعوها إلى التوصية بأن يدفع الحزب بمرشح رئاسي للمنافسة على مقعد الرئاسة، حيث جاء في توصياتها تفويض الهيئة العلي اللحزب في اختيار المرشح شرط الالتزام الكامل ببرامج الحزب السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وأن تلك الخطوة كانت أيضا ضمن استراتيچيات الحزب التي صاغها المؤسسين الأوائل بوضوح في عام 2014.

جدير بالذكر أن حزب الشعب الجمهوري ينتهج توجها أيديولوچيا يمثل يسار الوسط ويتخذ نمطا إصلاحيًا تحت قبة البرلمان إزاء طرح الحكومة وكذلك مع القوى السياسية المختلفة في مناقشات الحوار الوطني.

يذكر أن الحزب رغم حداثة إنشائه (سبتمبر 2012) استطاع المنافسة بنجاح فى الانتخابات النيابية مرتين في عامي 2015 و2020 وانتزع لنفسه المرتبة الثانية في ترتيب الأحزاب المصرية من حيث عدد المقاعد البرلمانية بحصوله على 67 مقعدا برلمانيا في آخر اختبار انتخابي، مما يؤهله لجدية إدارته الانتخابية حال أن يصوت أعضاؤه بالموافقة على قرار المنافسة في الانتخابات الرئاسية.