شكرا لقرائتكم خبر عن الغواصة المفقودة.. خفر السواحل الأمريكى يعلن اكتشاف حطام قرب موقع تيتانيك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن خفر السواحل الأمريكى اليوم الخميس، اكتشاف حطام قرب موقع سفينة تيتانيك الغارقة، حيث اختفت الغواصة "تيتان" التي كانت تستكشف المنطقة قبل أيام. حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.
إلا أن خفر السواحل الأمريكى لم يتأكد من أن هذا الحطام يعود للغواصة المفقودة، مشيرا إلى "تقييم المعلومات بشأن ذلك".
وأعلن خفر السواحل الأمريكي عن وصول مسيّرة مائية لقاع المحيط للبحث عن الغواصة المفقودة "تيتان"، ورجح خفر السواحل الأمريكى أن كمية الأكسجين على متن الغواصة المفقودة، نفذت بالفعل، مما يثير مخاوف كبيرة من وجود ركابها على قيد الحياة.
ووفقا لشركة "أوشن جيت" المشغلة للغواصة، فإن الأكسجين على متن الغواصة يكفي لمدة 96 ساعة فقط في حالة الطوارئ.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن فرق الإنقاذ دفعت بمزيد من السفن والقوارب إلى موقع الاختفاء، وذلك أملا فى أن تساعد الأصوات التى تم رصدها تحت الماء فى تقليل نطاق البحث فى تلك المهمة الدولية العاجلة.
وقال الكابتن جيمى فريدريك فى خفر السواحل الأمريكى إن السلطات لا تزال تتمسك ببعض الأمل فى إنقاذ الركاب الخمس الموجودين على متن الغواصة، والتى انطلقت فى رحلة سياحية لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك.
وتضم الغواصة خمسة أشخاص هم مؤسس الشركة التى تدير السفينة، ورجل أعمال ومستكشف بريطانى، وأب بريطانى وابن مراهق من عائلة باكستانية بارزة، بالإضافة إلى خبير بحرى فرنسى.
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