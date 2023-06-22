شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: الرئيس الفرنسي اختص الرئيس السيسي بمأدبة غداء تقديرا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة ميثاق التمويل العالمى المنعقدة في فرنساليس لكل دول العالم ولكن لعدد من الدول، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك في عشاء عمل دعا له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرؤساء الدول المشاركين في القمة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات لبرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن الرئيس الفرنسي اختص الرئيس السيسي بمأدبة غداء وهو الرئيس الوحيد الذي تم هذا الإجراء معه تقديرا لزيارة الرئيس السيسي لفرنسا وهذا مقدر للغاية ، وكانت هناك مباحثات موسعة واستغرقت وقتا طيبا للغاية.

وأوضح المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس السيسي فور وصوله أمس لفرنسا استقبل رئيسين شركتين فرنسيتين في مجال النقل البحرى وتصنيع قطارات السكك الحديد والتعاون بين مصر وفرنسا متسع وقوى وهناك احترام متبادل وتفاهم في المصالح المشتركة بين البلدين وتعميق التعاون المشترك ومصر لها دور كبير في المنطقة التي تشهد اضطرابا وعلاقتنا طيبة بالجميع.