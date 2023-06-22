شكرا لقرائتكم خبر عن تجميل شارع النيل السعيد ومدخل قرية نزلة الشوبك بالبدرشين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين، تجميل شارع النيل السعيد بعد تطويره، ومدخل قرية نزلة الشوبك، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة الطرق وتجميل المداخل والاهتمام بالنظافة العامة للارتقاء بالمظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

وشهدت أعمال التطوير والتجميل بمركز ومدينة البدرشين، بناء أحواض تجميلية وزراعة عدد من أشجار الزينة بشارع النيل السعيد، بالإضافة إلى تنظيف مدخل قرية نزلة الشوبك وطلاء جدرانه وتجميلها برسومات، وذلك بمتابعة محمود زين شنب رئيس مجلس مدينة البدرشين.

واستعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، قام المركز بتمهيد وتسوية الطرق والشوارع الداخلية بقرى أبو رجوان وأبو صير، وجارٍ العمل على باقى القرى تباعا وتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة بالشوارع على مدار اليوم للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للقرى.

,يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه بتعزيز أعمال النظافة والدفع بورديات إضافية خلال أيام العيد لمنع تراكم المخلفات ومنع حالات إلقاء المخلفات بالشوارع والإعلان عن المواقع المخصصة لإلقاءها بكل قطاع وضبط حالات الفرز العشوائى للقمامة بالشوارع ومعاقبة المخالفين، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وللحفاظ على المظهر الجمالى للشوارع والطرق عقب أعمال التطوير، أكد محافظ الجيزة على سريان العقوبات الخاصة بأية حالات لتشويه الجدران والأسوار والكباري ومنع الإعلانات العشوائية والغير مرخصة بالشوارع والميادين وفرض الغرامات على أصحاب العلامات التجارية الخاصة بها.