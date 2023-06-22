شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل منطقة الفحامات بالمطرية لتنفيذ محور الخصوص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، يرافقه اللواء خالد شحاتة رئيس حي المطرية، أعمال الإزالة للعقارات والمباني العشوائية لمنطقة عرب الحصن 2 (الفحامات) والتي تعترض تنفيذ توسعة محور الخصوص والذي يربط منطقة المطرية بمدينة الخصوص بالقليوبية.

وأكد نائب محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من إزالة (122) عقار من إجمالي (127) عقار ومتبقي (5) عقارات، حيث وجه بصرف التعويضات اللازمة للسكان قبل الإزالة، ويأتي ذلك ضمن خطة إعادة تخطيط المنطقة وتطويرها .

وتشهد محافظة القاهرة طفرة غير مسبوقة فى القضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حيث أوشكت على الانتهاء من كل العشوائيات الخطرة ونقل عشرات المناطق غير الآمنة وتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل من خلال مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها ومنها الاسمرات والمحروسة ومعا واهالينا وروضة السيدة .

كمايتم تنفيذ أعمال التوسعة لربط محور مسطرد مع محور الخصوص في إطار خطة الدولة لفتح محاور جديدة لتيسير حركة المرور.