شكرا لقرائتكم خبر عن بيطرى الجيزة يشرف على ذبح 1889 رأس ماشية.. ويؤكد: المجازر تعمل بكامل طاقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية الطب البيطري بالجيزة، عن إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم ذبحها بمجازر المحافظة الحكومية المعتمدة، خلال اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشارت المديرية إلى أن مجازر المحافظة الحكومية استقبلت خلال اليوم، 1889 رأس ماشية، وتم ذبحها تحت إشراف طبي وبيطرى متكامل، مؤكدة أن مجازر المحافظة تعمل بكامل طاقتها.

وأكدت المديرية أن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

ويُذكر أن إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم ذبحها بمجازر المحافظة الحكومية المعتمدة، يوم أمس الأربعاء، بلغ 1504 رؤوس ماشية.