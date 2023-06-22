شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المشغلة للغواصة المفقودة: فقدنا طاقم الغواصة تيتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغواصة المفقودة .. قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن الحطام الذى تم العثور عليه قرب سفينة تايتانيك تعود إلى الغواصة المفقودة، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وأكدت شبكة سي إن إن نقلا عن الشركة المشغلة: نعتقد أننا خسرنا طاقم الغواصة المفقودة، وأكد مالك الشركة المشغلة للغواصة المفقودة "قلوبنا مع هؤلاء الخمسة وعائلاتهم خلال هذا الوقت المأساوى".

وأعلن خفر السواحل يوم الخميس أنه تم اكتشاف حقل حطام داخل منطقة البحث بالقرب من تيتانيك، وكتب خفر السواحل في تغريدة على تويتر "خبراء داخل القيادة الموحدة يقومون بتقييم المعلومات."



ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم.