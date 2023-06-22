شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الأمريكى: انفجار من الداخل قد يكون وقع فى الغواصة المفقودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغواصة المفقودة .. أعلن خفر السواحل الأمريكى اليوم أن انفجار من الداخل قد يكون وقع في الغواصة، وتسبب فى مقتل كل من بداخلها، مؤكدا أنه من الصعب استعادة جثامين طاقم الغواصة الغارقة لكن سيتم مواصلة العمل على ذلك، بحسب سكاى نيوز.

وأكد خفر السواحل الأمريكى إن قواته واجهت ظروفا معقدة خلال عمليات البحث عن الغواصة الغارقة، مؤكدا اكتشاف أجزاء كبيرة من حطام الغواصة الغارقة، معلنا مصرع طاقم "الغواصة تايتان".

وأشارت قوات خفر السواحل الأمريكى إنه يعمل على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات قضية غرق الغواصة.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن الحطام الذى تم العثور عليه قرب سفينة تايتانيك تعود إلى الغواصة المفقودة، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

وأكدت شبكة سي إن إن نقلا عن الشركة المشغلة: نعتقد أننا خسرنا طاقم الغواصة المفقودة، وأكد مالك الشركة المشغلة للغواصة المفقودة "قلوبنا مع هؤلاء الخمسة وعائلاتهم خلال هذا الوقت المأساوى". وأعلن خفر السواحل يوم الخميس أنه تم اكتشاف حقل حطام داخل منطقة البحث بالقرب من تيتانيك، وكتب خفر السواحل في تغريدة على تويتر "خبراء داخل القيادة الموحدة يقومون بتقييم المعلومات."

الغواصة المفقودة ..