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شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية فى فرنسا تحتشد لاستقبال الرئيس السيسي بباريس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث المهم تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام.
وقال عبدالحميد نقريش الأمين العام للاتحاد العام بفرنسا وممثل الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج: إن الجالية المصرية فى فرنسا احتفلت اليوم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة الفرنسية باريس، في ساحة التركاديرو، لاستقبال الرئيس السيسىي خلال توجه إلى القمة الدولية.
وذكر نقريش إنه تزامنا مع الزيارة التى يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسى لباريس استعدت الجالية المصرية بفرنسا للإعداد لوقفات لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى وتجهيز اللافتات التى تعبر عن تأييدهم للدولة المصرية والقيادة السياسية، فضلا عن التجهيز لمكبرات الصوت لإذاعة الأغانى الوطنية ورفع أعلام مصر.
الجاليه المصربة في فرنسا
جالية المصرية بفرنسا تقيم احتفالية لإستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي فى باريس
جانب من الاحتفالية
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