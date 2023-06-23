شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تعلن رصف شارع إبراهيم حافظ بالطالبية استجابة لمطالب المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضم شارع إبراهيم حافظ والمتفرع من شارع البنا بنطاق حي الطالبية ضمن مخطط تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية ومتفرعاتها بالحي، وذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق الجارية بنطاق الحى استجابة لمطالب الأهالي.

وعلى الفور، قامت أجهزة المحافظة ممثلة في حي الطالبية والشركات المنفذة لأعمال التطوير بتنفيذ أعمال رفع كفاءة الشارع والانتهاء من رصفه ببلاط الانترلوك، الأمر الذي لاقى استحسان ورضا المواطنين.

يُذكر أن محافظة الجيزة انتهت من أعمال رصف وتطوير 11 شارع ومتفرعات لهم بالمنطقة خلف السجل المدني وحسن محمد نطاق حي الطالبية، شملت شوارع البصرة ورمزي فرج وأيوب وشارع السجل المدني وامتداد الخليفة وشارع مركز شباب السلام والشيخ وامتداده، بالإضافة إلى 5 شوارع صغيرة ببلاط الانترلوك، وتطوير عدد 2 ميدان بشارع الهرم.