شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر العليا: تحصيل 15 مليون جنيه شهريا من سرقات التيار بزيادة 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد صدقي، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أنه بناء على تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، تشن جميع قطاعات الشركة حملات مكثفة بشكل يومي لضبط المخالفين وسارقى التيار الكهربائي.

وأوضح صدقى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تسترد شهريًا ما لا يقل عن 15 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائي بزيادة عن ما قبل تصل لـ40%، وذلك فى إطار خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية، والحفاظ على حق الدولة.

وأشار إلى أن جميع إدارات الشركة تبذل قصارى جهدها لضمان استقرار التغذية الكهربائية لأهالى الصعيد خاصة بعد أعمال التطوير والتوسعات التى تمت بالشبكة الكهربائية الغير مسبوقة بمحافظات الصعيد خلال الـ10 سنوات الماضية، والتى نجحت فى القضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن ضعف الجهد وتذبذ التيار.