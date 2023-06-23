شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لحوم مجمدة بمنافذ الجيزة المتنقلة بـ160 جنيها للكيلو.. اعرف الأماكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بمديرية التموين بالجيزة، أنه يتم ضخ احتياجات المواطنين من كافة المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن أولا بأول استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظة بأسعار مخفضة، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مشيرا أنه تم طرح لحوم برازيلى مجمدة بسعر 160 جنيها للكيلو الواحد، ولحوم سودانى طازجة بسعر 195 جنيها للكيلو الواحد، وفراخ برازيلي مجمدة "كيلو و100 جرام" بسعر 88 جنيها.

وأشار أن منافذ المحافظة المتنقلة تواصل، يوميا، توفير احتياجات المواطنين من الدواجن واللحوم ومصنعاتها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، مشيرا أن المنافذ توفر للمواطنين لحوم برازيلى مجمدة بسعر 160 جنيها لكيلو الواحد، وفراخ برازيلي مجمدة "كيلو و100 جرام" بسعر 88 جنيها.

وأوضح أماكن تمركز منافذ السلع المتنقلة بالمحافظة والتي يبلغ عددها 33 منفذا بنطاق المحافظة، على النحو التالي:

-شارع همفرس في بولاق الدكرور

247-عمارة 6 أكتوبر

-الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر

-الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل

-بجوار قسم شرطة العياط – العياط

-شارع المحطة – العياط

-شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة

-مركز ومدينة البدرشين

-أمام المحكمة بمركز العياط

-أول شارع المنشية طوابق فيصل

-شارع النصر في إمبابة

-شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين

-كعابيش الطوابق فيصل

-كوم بكار اخر فيصل – الهرم

-برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم

50-أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي

-شارع المطار بشتيل الوراق.

-أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر.

-الشوبك الشرقي الصف

-ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية

-مدخل المستقبل أكتوبر

-شارع أو الليل بولاق الدكرور

-مدخل المستقبل 6 أكتوبر

-جزيرة محمد السوق الوراق

-الوحدة المحلية البراجيل أوسيم

-منشية البكاري الهرم

-الطالبية الهرم

-زاوية أو سويلم العياط

-سلم المطافي المنيب

-فيصل بولاق الدكرور

-مزلقان لعبة بشتيل أوسيم

-زاوية أبو سويلم العياط

-800 فدان 6 أكتوبر