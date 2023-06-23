شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة فى المنوفية.. الانتهاء من 21 مقرا للوحدات الاجتماعية بالشهداء وأشمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير قرى الريف المصرى، من أهم المبادرات التى شهدتها قرى الريف منذ سنوات طويلة، فى جميع المجالات سواء كان فى التعليم والصحة، الكهرباء والغاز، الاتصالات وغير من المجالات والقطاعات الهامة.

ويقول محمد ربيع من أهالى إحدى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إن مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، طورت قرى الريف فى شتى المجالات والقطاعات ومنها قطاع التضامن الاجتماعى للواحدات التى تم بناؤها داخل المجمعات الخدمية وذلك بقرى الشهداء وأشمون لكى يتم التسهيل على المواطنين فى إنهاء كافة مصالحهم بمقرات الوحدات الاجتماعية بكل وحدة محلية بها مجمع خدمات .

ويضيف محمد عاصم إبراهيم والمقيم بقرية شمياطس التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أن مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير قرى الريف،غيرت وتطورت قرى الريف وخاصة قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، فى معظم القطاعات ومنها التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، وإنشاء مقرات الواحدات الاجتماعية داخل المجمعات الخدمية على أعلى مستوى لقضاء مصالح المواطنين داخل القرى التابعين لها ولتخفيف عنهم فى الذهاب الى المدينة لقضاء مصالحهم ، وخاصة أن مجال التضامن الاجتماعى يخاطب الأسر البسيطة ومنها الأسر المستحقة لتكافل وكرامة .

أعلن الدكتور إمام فوزي إمام مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية أن عدد المشروعات الخدمية بمبادرة حياة كريمة بلغ 21 مشروعا خدميا بمركز الشهداء وأشمون، منها 10 مراكز تنمية أسرة وطفولة، و4 وحدات اجتماعية جديدة، 2 وحدة تم رفع كفاءتهم وتم التشغيل بالإضافة نقل ، 6 وحدات إجتماعية من مقراتها القديمة الي مجمع الخدمات بمركز الشهداء وبدء التشغيل ومن المقرر نقل 14 وحدة بأشمون فور الاستلام لبدء التشغيل .

وأكد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والأسرة كما وكيفا من خلال توفير كوادر مؤهلة ومدربة عاي تقديم الخدمة في سهولة ويسر للمواطن وبيئة وظيفية جديدة تليق بكرامة المواطن أثناء تلقية الخدمة.

موضحا أن مراكز تنمية الأسرة والطفولة ستقدم خدماتها لكافة أفرد الأسرة، أطفالا وكبارا وكذلك المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت ميرفت رمزي وكيل مديرية التضامن بمحافظة المنوفية، أن مركز تنمية الأسرة والطفل تضم حضانة ثلاث فصول بها غرفة عزل ومركز علاج طبيعي للصغار ، وأخر للكبار ومركز تخاطب وفصلا لمحو الأمية ومركز لبرنامج مودة عيادة لتنظيم الأسرة وورش تدربية ومعرض مفتوح لعرض المنتجات.

وأشارت أن الوحدة الاجتماعية الجديدة تضم حضانة ومكتب تأهيل ووحدة تدخل مبكر للأطفال ومكتب المشورة الاقتصادية وورش تدريب حرفي ومهني بالإضافة الي الوحدة الاجتماعية.

وكان الدكتور أمام فوزي مدير مديرية التضامن الاحتماعي، قد أكد أنه تم نقل العاملين بالوحدات الستة يأتي في إطار حياة كريمة وتحسين البيئة الوظيفية للعاملين ومتلقي الخدمة من خلال مجمعات الخدمات تيسير علي المواطنين وكذلك في إطار الحياة الكريمة لهم أثناء تلقي الخدمة

وكانت مديريةالتضامن الاجتماعي قد انتهت من استعدادات نقل العاملين لمقراتهم الجديدة بعد الانتهاء من تدربيهم من قبل الوزارة والمحافظة لرفع قدراتهم وصقل مهاراتهم لتحسين مستوي الخدمة كما وكيفا ..

ومن جانبه أكد جميل مشحوت مدير مركز المعلومات انه تم نقل 6 وحدات للمجمعات الخدميه وهم وحده دراجيل-دنشواي-زاويه الناعوره-زاويه البقلي-دراجيل-ساحل الجوابر وقد تم نقل شبكه المعلومات للمقرات الجديده وتشغيلها وقد تلقي العاملين بالوحدات ثلاث دورات تدريبيه في شهر ديسمبر 2021من قبل الوزاره،-وفي شهر يناير 2022 من قبل مركز معلومات المديريه-وفي شهر سبتمبر 2022 من قبل مركز المعلومات المديريه وذلك لكيفيه استخدام الاجهزه والشبكات لرفع مستوي مهارات العاملين وذلك لرفع مستوي تقديم أداء الخدمة للمواطنين.



جانب من وحدات المشروعات (1)



جانب من وحدات المشروعات (2)



جانب من وحدات المشروعات (3)



جانب من وحدات المشروعات (4)



جانب من وحدات المشروعات (5)



جانب من وحدات المشروعات (6)