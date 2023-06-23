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الأوقاف تفتتح 22 مسجدًا اليوم منها 14 جديدًا و 8 أعمال صيانة

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم ( 22 ) مسجدًا منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و( 8 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1214 ) مسجدًا منها ( 976 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 238 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج

1. الرحمن القاضي - طهطا

2. الموازن  ( آل عيسى ) عرب بخواج – شطورة – طهطا 

مديرية أوقاف القاهرة

3. السيدة عائشة بنت أبي بكر- مدينة الشروق قطعة 50 مركز خدمات2

مديرية أوقاف الأقصر

4. الهجرة - البياضية

مديرية أوقاف الفيوم

5. جودة سالم – المشرك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق

6. النصارية – الكعابي الجديدة – سنورس ثان

7. سيد عبد الحميد – عزبة شديد – الكوم الأحمر – شبين القناطر غرب 

8. أبو رواش – عزبة رستم الغربية – ميت كنانة - طوخ

مديرية أوقاف المنيا

9. الرحمن – ساقية موسى – أبو قرقاص

مديرية أوقاف البحيرة

10. الرحمة بجوار المقابر – سيدي غازي – كفر الدوار 

مديرية أوقاف الغربية

11. هدية – عزبة هدية شوني – مركز طنطا

مديرية أوقاف الشرقية

12. أبو رجب أم رماد - الزقازيق

مديرية أوقاف أسيوط

13. أولاد شمر – مير – القوصية

مديرية أوقاف بني سويف

14. الإخلاص – قرية ملاحية سعيد جعفر - ببا

 

ثانيًا: مساجد الصيانة: 

مديرية أوقاف الجيزة

1. محمد رمضان – شارع المحطة 

2. هيا مبارك ( عتابي) – كرداسة 

مديرية أوقاف القليوبية

3. العمري – منية السباع – بنها ثاني

مديرية أوقاف البحر الأحمر 

4. عمار بن ياسر – سفاجا 

مديرية أوقاف السويس

5. أحمد بن حنبل – حي فيصل 

مديرية أوقاف الإسكندرية

6. المصطفى – قرية الجزائر – العامرية ثان

مديرية أوقاف قنا

7. آل القاصرة – القلعة - قفط

مديرية أوقاف الشرقية

8. سالم جابر الحسن – قرية الرحمانية – مركز أبو كبير. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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