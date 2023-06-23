شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تفتتح 22 مسجدًا اليوم منها 14 جديدًا و 8 أعمال صيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم ( 22 ) مسجدًا منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و( 8 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1214 ) مسجدًا منها ( 976 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 238 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف سوهاج 1. الرحمن القاضي - طهطا 2. الموازن ( آل عيسى ) عرب بخواج – شطورة – طهطا مديرية أوقاف القاهرة 3. السيدة عائشة بنت أبي بكر- مدينة الشروق قطعة 50 مركز خدمات2 مديرية أوقاف الأقصر 4. الهجرة - البياضية مديرية أوقاف الفيوم 5. جودة سالم – المشرك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق 6. النصارية – الكعابي الجديدة – سنورس ثان 7. سيد عبد الحميد – عزبة شديد – الكوم الأحمر – شبين القناطر غرب 8. أبو رواش – عزبة رستم الغربية – ميت كنانة - طوخ مديرية أوقاف المنيا 9. الرحمن – ساقية موسى – أبو قرقاص مديرية أوقاف البحيرة 10. الرحمة بجوار المقابر – سيدي غازي – كفر الدوار مديرية أوقاف الغربية 11. هدية – عزبة هدية شوني – مركز طنطا مديرية أوقاف الشرقية 12. أبو رجب أم رماد - الزقازيق مديرية أوقاف أسيوط 13. أولاد شمر – مير – القوصية مديرية أوقاف بني سويف 14. الإخلاص – قرية ملاحية سعيد جعفر - ببا ثانيًا: مساجد الصيانة: ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف الجيزة 1. محمد رمضان – شارع المحطة 2. هيا مبارك ( عتابي) – كرداسة مديرية أوقاف القليوبية 3. العمري – منية السباع – بنها ثاني مديرية أوقاف البحر الأحمر 4. عمار بن ياسر – سفاجا مديرية أوقاف السويس 5. أحمد بن حنبل – حي فيصل مديرية أوقاف الإسكندرية 6. المصطفى – قرية الجزائر – العامرية ثان مديرية أوقاف قنا 7. آل القاصرة – القلعة - قفط مديرية أوقاف الشرقية 8. سالم جابر الحسن – قرية الرحمانية – مركز أبو كبير.

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