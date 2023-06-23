شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر قطارات تالجو على خطوط السكة الحديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار تذاكر قطار تالجو على خط القاهرة أسوان، ومحطات الوقوف، وذلك بالتزامن مع اقتراب إجازة عيد الفطر وزيادة الإقبال على حجز قطارات السكة الحديد وخاصة على خط الصعيد. أسعار تذاكر قطار تالجو على خط الصعيد : من القاهرة لاسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيه، والدرجة الثانية 250 جنيه. من القاهرة لسوهاج الدرجة الأولى بـ 500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه. من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيه والدرجة الثانية 350 جنيه. من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه. من القاهرة لأسوان 700 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 550 جنيه. محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي " الجيزة – أسيوط – سوهاج – قنا - الأقصر - ادفو – كوم امبو - أسوان".

اسعار قطار تالجو أسعار التذاكر على القطار التالجو خط القاهرة اسكندرية: تذكرة الدرجة الأولى 225 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيه للمصريين. محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي "القاهرة - سيدى جابر – الإسكندرية". أسعار التذاكر على القطار التالجو خط القاهرة اسكندرية: تذكرة الدرجة الأولى 225 جنيه، والدرجة الثانية 150 جنيه للمصريين. محطات الوقوف للقطار خلال رحلتى الذهاب والعودة هي "القاهرة - سيدى جابر – الإسكندرية".

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