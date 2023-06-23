شكرا لقرائتكم خبر عن 85% من القراء يطالبون بزيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة قبل العيد، أيد غالبية القراء مطالب زيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة قبل العيد. وأيد 85% من القراء مطالب زيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة قبل العيد، بينما عارض 15% من القراء مطالب زيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة قبل العيد.



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