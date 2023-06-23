شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة فى سوهاج.. تشغيل تجريبى لمشروع صرف صحى الحسنة بـ30 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى في طريقها للنور، حيث حققت تلك المشروعات طفرة غير مسبوقة فى القرى والمراكز على مستوى محافظة سوهاج، حيث بدء التشغيل التجريبي لمحطة لمحطة معالجة صرف صحى الدناقلة بمركز طما ، عقب الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%، بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

1 - مكان المحطة بقرية الحسنة بمركز طما شمال سوهاج.

2 – أعمال التنفيذ تتم بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

3 - نسبة التنفيذ بالمشروع وصلت 100% ودخلت الخدمة بعد التشغيل التجريبى.

4 - المحطة تبلغ طاقتها التصميمية 70 لتر/ ثانية ومحطة رفع صرف صحى فرعية تبلغ طاقتها التصميمية 20 لتر لكل ثانية.

5 - التكلفة الإجمالية للمحطة بلغت بتكلفة 30 مليون جنيه.

6 - المحطة تخدم 7 آلاف مواطن بقرية الحسنة وتوابعها بمركز طما.

7 - الأهالي عبروا عن فرحتهم بإنشاء المحطة بالقرية، مؤكدين أنها أحد المشروعات التي كانوا يحلمون بها، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ومحافظ سوهاج على سرعة إنجاز المشروع، .

8- مشروعات الصرف الصحى تساهم فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين.

9 - المشروع يتكون من شبكات انحدار بطول ٨ كيلو متر وخط طرد بطول ١.٣ كيلو متر وأن مشروعات الصرف الصحى تساهم فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين.



مشروع صرف صحى الحسنة



مشروع صرف صحى الحسنة



مشروع صرف صحى الحسنة