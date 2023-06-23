شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن عملاق التلاوة الشيخ أبو العينين شيعشع فى ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الجمعة 23 يونيو الذكرى الـ 12 على رحيل عملاق من عمالقة دولة التلاوة في مصر والعالم العربى، والذى لٌقب بـ "ملك الصبا" و "كروان دولة التلاوة"، الشيخ أبو العينين شيعشع، نقيب القراء منذ عام 1988، خلفاً للشيخ الراحل عبد الباسط محمد عبد الصمد، وحتى وفاته في مثل هذا اليوم 23 يونيو عام 2011.

”الخليج 365” يقدم 10 معلومات عن الشيخ أبو العينين شعيشع في الذكرى الـ 11 لوفاته كما يلى:

1. ولد الشيخ أبو العينين شعيشع في مدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ فى 12 أغسطس عام 1922.

2. توفى والده وعمره 9 سنوات وألحقته والدته بكٌتاب القرية وعمره 12 عامًا.

3. كان للشيخ أبو العينين أخًا من مشاهير قراء الوجه البحرى في ذلك الوقت، وهو الشيخ "أحمد شعيشع" وكان يصحبه معه في الحفلات والعزاءات

4. في عام 1939 التحق الشيخ أبو العينين شعيشع، بالإذاعة وعمره 17 عامًا فكان أصغر قارئًا يلتحق بالإذاعة.

5. عرف عنه تأثره بالشيخ محمد رفعت استعانت به الإذاعة لإصلاح أجزاء تالفة من تسجيلات الشيخ محمد رفعت ولم يحصل على أجر.

6. فى عام 1969م عُين الشيخ أبو العينين شعيشع، قارئاً لمسجد عمر مكرم بميدان التحرير وسط القاهرة، ثم قارئاً لمسجد السيدة زينب عام 1992م

7. انتُخب نقيباً لنقابة القراء في عام 1988م، خلفاً للقارئ الراحل الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وظل نقيباً لها حتى وفاته

8. عُين عضواً بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعميداً للمعهد الدولى لتحفيظ القرآن الكريم، وعضواً للجنة اختبار القراء بالإذاعة والتليفزيون، وعضواً باللجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، وعضواً بلجنة عمارة المسجد بالقاهرة.

9. حصل الشيخ أبو العينين شعيشع، على وسام الدولة عام 1989 كما حصل على وسام الرافدين من العراق وأوسمة كثيرة من عدة دول.

10. فى بداية الستينيات أصيب الشيخ أبو العينين شعيشع، بمرض أثر على أحباله الصوتية فلم يستطع القراءة، ثم عاد إلى التلاوة من جديد بعد شفائه، حتى توفى الشيخ أبو العينين شعيشع في مثل هذا اليوم 23 يونيو 2011 عن عمر يناهز 89 عامًا .