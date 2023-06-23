شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: منح مطاحن القطاع العام والخاص إجازة 4 أيام بمناسبة العيد لمن يرغب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريا لتنظيم العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وأكد التوجيه الوزاري بمنح المطاحن التموينية ( قطاع عام – قطاع خاص) إجازة لمدة 4 أيام متتالية خلال عيد الأضحى المبارك لمن يرغب، بدءا من 27/6 حتى 30/6/2023، وعلى المطاحن التى لا ترغب فى الحصول على الاجازة اخطار مديرية التموين التابعة لها على ان تقوم المديرية بإخطار شركة " سمارت”.
كما شمل التوجيه مديري المديريات ان يتم التنسيق والإخطار بالمخابز التي سوف تعمل في العيد والمخابز الممنوح لها إجازة، كما أكد على صرف حصة أربعة أيام من الاقماح مقدمًا عن الفترة من 27/6 الى 30/6 للمخابز التي سوف تعمل خلال اجازات العيد، مع قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية " سمارت" بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز وفقا لمتوسط المبيعات اليومية لأخر يوم عمل لهذه المخابز.
كما تم تعديل مواعيد اتاحة صرف الحصص للمخابز من بعد الساعة 12 صباحا الى الساعة الثانية صباحا، على أن تقوم المطاحن بالبدء في الشحن للمخابز من بعد الساعة الثانية صباحا، وحتى نهاية اليوم خلال الأيام من 23/6 الى 26/6/2023، مع اتاحة صرف يوم واحد للمخابز الحاصلة على إجازة يوم 30/6/2023 طبقا لمبيعات اخر يوم عمل.
كما أكد التوجيه على التزام المطاحن التموينية بصرف الكميات التى تظهر على النظام دون تدخل منها، واستئناف العمل يوم 1/7/2023 بالنظام المعمول به حاليا.
وشدد التوجيه على قيام مديريات التموين والتجارة الداخلية بالتأكد من توافر الأرصدة من الاقماح والدقيق بالمطاحن التموينية، وكذا توافر ارصدة الدقيق بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق كل مديرية.
ومن جهة أخرى، وفيما يخص توريد القمح نص التوجيه على إيقاف العمل بالمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح المحلي موسم 2023 اعتبارا من يوم 27/6 الى 30/6/2023، على ان يتم استئناف العمل اعتبارا من يوم 1/7/2023.
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