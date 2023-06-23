شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة المرورية.. سيولة وانتظام فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختفت التكدسات المرورية من الطرق صباح اليوم الجمعة، وشهدت حركة المرور حالة من الاستقرار والسيولة في حركة السير، بطرق وميادين القاهرة والجيزة، حيث شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، بالقاهرة، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وتميزت حركة السير بالانسياب والسيولة بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السير، بنفق الأزهر للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وانتظمت الحركة أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت انتظمت حركة المرور بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.