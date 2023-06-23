شكرا لقرائتكم خبر عن آثار القاهرة تعلن نتائج امتحانات نهاية العام لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى علي موقع الكلية الرسمي ، دور يونيو 2023 مرحلة البكالوريوس جميع الفرق والمستويات الدراسية باللغة العربية والشعبة الإنجليزية والبرامج الخاصة و مرحلة الدراسات العليا دكتوراة وماجستير ودبلومات باللغتين العربية والإنجليزية

وذلك بعد رصد النتائج ومراجعتها واعتمادها من مجلس كلية الآثار أمس الخميس 22/6/2023

وأوضح الدكتور أحمد رجب فى تصريحات صحفية ، أنه سيتم فتح باب الالتماسات علي إعادة رصد النتائج اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 4/7/2023 وحتي يوم الأحد الموافق 9/7/2023 علي أن يكون فحص الالتماسات يوم الاثنين 10/7 والثلاثاء 11/7 وإعلان نتيجة فحص الالتماسات يوم الاربعاء 12/7/2023

وبدأت كليات جامعة القاهرة فى الانتهاء من ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022 /2023، وسط أعمال مكثفة داخل الكنترولات لإعلان النتائج، وإتاحتها للطلاب عبر مواقع الكلية، وإتاحة التقدم بالتماسات على النتائج.