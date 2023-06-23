شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تشارك فى "مهرجان الموسيقى والبيئة 2023" بحديقة الأزهر بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى فى "مهرجان الموسيقى والغناء" السنوى والمعرض المقام على هامشه فى الفترة من 22 – 24 يونيو بحديقة الأزهر بالقاهرة والذى ينظمه كل من معهد جوتة الألمانى والمعهد الفرنسى بمشاركة العديد من الوزارات والهيئات وكبرى الشركات والمنظمات الدولية الحكومية والغير الحكومية العاملة فى مجال البيئة ومنها وزارات التعاون الدولى والثقافة والاتحاد الأوروبى، هيئة التعاون الدولى الألمانية وبنك التعمير الألمانى وغيرها وبحضور سفراء الاتحاد الأوروبي وسفيرى فرنسا والمانيا بالقاهرة والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة والعديد من ممثلى المنظمات الدولية والهيئات والجمعيات الأهلية والشباب والأطفال من المدارس والجامعات والمعاهد واصحاب الهمم هذا بالإضافة الى مشاركة لفيف من الفنانيين والموسيقيين المحليين والعالميين، وذلك فى إطار الإحتفالات بيوم البيئة العالمى.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اتخاذ الدولة المصرية خطوات حثيثة من اجل دمج البعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة لتنمية الوعى وتحقيق كفاءة استخدام الموارد والتى تعكس رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ومما يساهم فى فتح مجالات وآفاق جديدة للإستثمار والإبتكار بجانب الحفاظ على البيئة والصحة العامة ومما يعزز الإستثمار البيئى وخلق فرص عمل جديدة خضراء وذلك بالتوازى مع ترشيد الإستهلاك والحد من مصادر التلوث والتى اثرت بشكل سلبى على نوعية وجودة البيئة.

الجدير بالذكر أن مهرجان الموسيقى والغناء يعد احتفالية سنوية عالمية تقام فى شهر يونيو من كل عام بدأت بمبادرة من وزارة الثقافة الفرنسية عام 1982 وبمشاركة 120 دولة حول العالم حيث يتم تنظيم الحفلات الموسيقية مجانا فى الشوارع والميادين والحدائق العامة وتنظم الاحتفالية سنويا منذ 10 أعوام فى حديقة الأزهر بالقاهرة.