شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران تشارك بمؤتمر للاتحاد الدولى للنقل الجوي بعنوان "التركيز على إفريقيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة الطيران المدني ممثلة في سلطة الطيران المدني في مؤتمر الاتحاد الدولى للنقل الجوي (اياتا) تحت عنوان " التركيز على إفريقيا" والذى انعقد بأديس أبابا على مدار يومي 20 و 21 يونيو الجاري.. بحضور المدير العام للاتحاد الدولى للنقل الجوي و المدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا و رئيسة مفوضية الطيران المدني الإفريقي والعديد من رؤساء شركات الطيران الإفريقي ومصنعي الوقود العالمية وممثلي البنوك و شركات السياحة الإفريقية.

وركزت جلسات المؤتمر على مناقشة عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها؛ التركيز على إفريقيا وتحسين السلامة التشغيلية وتفعيل برنامج تعاوني يعتمد على توافر البيانات اللازمة والداعمة لتقليل حوادث الطيران والحفاظ على السلامة الجوية، وتسهيل عمليات نمو البنية التحتية للطيران والتي تتسم بالكفاءة والأمان والفعالية لمعيار التكلفة، كما تم مناقشة سبل تعزيز تحرير الوصول إلى الأسواق الأفريقية من خلال سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ خدمات مالية آمنة وفعالة واعتماد معايير التجزئة الحديثة بما يسهم في مساعدة صناعة النقل الجوي الأفريقية على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 والمتفق عليه من قبل الصناعة ومنظمات الطيران المدني الدولية و الأمم المتحدة وتعزيز المسارات المهنية في مجال الطيران المدني ويكفل تنوع الكفاءات والمهارات العامة لتلبية المتطلبات المستقبلية بصناعة النقل الجوي.

ومثل وزارة الطيران فى هذا المؤتمر الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني الذى أكد خلال كلمته التى القاها خلال فاعليات المؤتمر على حرص وزارة الطيران المدني المصرى بتوطيد أواصر التعاون والتنسيق الدائمة مع الأشقاء الأفارقة من أجل تحقيق المنفعة العامة المشتركة والتكامل بين جميع بلدان القارة الإفريقية، والتأكيد علي ضرورة الاهتمام بتحسين البنية التحتية للمطارات الإفريقية والمجال الجوي الإفريقي وتطوير المعدات الأرضية وغيرها من العوامل المناسبة التي تساهم في تهيئة وتأهيل المطارات الإفريقية وذلك قبل طرح آليات تنفيذ فكرة السماوات المفتوحة.