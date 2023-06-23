شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعاين عدداً من نماذج طلاء العقارات بالطريق الدائري بالطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، عدداً من النماذج لطلاء العقارات المطلة على الطريق الدائري نطاق حي الطالبية، وذلك للوقوف على مراحل التنفيذ وجودة الأعمال.

وأكد المحافظ على الشركة المنفذة بضرورة أن يتم تنفيذ الأعمال على أكمل وجه لتعكس الشكل الحضاري للطريق خاصة بعد تنفيذ أعمال التوسعات بالطريق الدائري وما حققه الطريق من طفرة مرورية كبيرة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعه الدورية مع الشركات المنفذة لإزالة أي مع معوقات وتسهيل العمل للانتهاء وفقا للجدول الزمني المحدد.

وتفقد محافظ الجيزة أعمال إنشاء محور عمرو بن العاص في المنطقة الرابطة مع الطريق الدائري بالمريوطية، حيث اطلع على نسب العمل، مشدداً على ضرورة رفع كفاءة الطرق السطحية الموازية للمحور لتسهيل حركة سير المواطنين.

وشملت جولة المحافظ تفقد الساحات الكائنة أسفل توسعات الطريق الدائري بمنطقة المريوطية، حيث شدد على رفع كفاءة تلك الساحات بالتعاون مع الجهات المعنية.

ووجه المحافظ هيئة النظافة بتكثيف ورديات النظافة علي مدار اليوم والحفاظ على الشكل الحضاري للطرق.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأشرف تامر رئيس حي الطالبية وأحمد جلال رئيس حي العمرانية وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.