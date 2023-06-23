وزير الصحة يتفقد مستشفى السلام بورسعيد.. ويؤكد: "محتاجين جهاز قسطرة كمان"

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أن محافظة بورسعيد تحتاج إلى جهاز قسطرة قلب، بالإضافة إلى أجهزة القسطرة الموجودة في مستشفيات محافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام بورسعيد بعد أعمال تطويره، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واطلع وزير الصحة ومحافظ بورسعيد على المبنى الجديد الذي يتكون المبنى من 7 أدوار، ستزيد الطاقة الاستيعابية للمستشفى بإضافة 80 سريرا جديدا بجميع الأقسام، علاوة على وحدة جديدة لمرضى الغسيل الكلوى تضم 33 جهازا حديثا، ووحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بسعة 10 أسرة، فضلا عن قسم الأشعة والتحاليل، و4 غرف للجراحات المختلفة، وغرف للولادة وعلاج الحروق.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد استقبل وزير الصحة، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة لتفقد عدد من المنشآت الطبية، وعقدا اجتماعا بينهما بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة عدد من الملفات منها: المنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة لأبناء بورسعيد.