شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية" يبدأ المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثى الأزهر لدول العالم والان مع تفاصيل الخبر
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عيَّاد: لجنة المقابلات الشخصية تستهدف خلال لقاءها بالمتقدمين الكشف عن الثقافة العامة والسمات المميزة لشخصية المتقدمين لتمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم، فضلًا عن التحصيل العلمي والمعرفي لديهم، وكيفية مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات.
وأوضح الأمين العام، أن لجنة المقابلات تحرص على الشفافية الكاملة في اختيار أفضل المتقدمين في المجالات المختلفة حيث يتم تسجيل جميع الاختبارات ويتم التقييم بناء على معايير مرحدة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة جاءت بعد الاختبارات التحريرية، والاختبارات الشفوية وما شهدته هذه المراحل من تدقيق في الاختيار.
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