شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365”: الرئيس السيسى يقود عملية إصلاح منظومة التمويل العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، «الخليج 365» ترصد من باريس كواليس زيارة الـ72 ساعة فى مدينة النور.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يقود عملية إصلاح منظومة التمويل العالمى.. مصر نادت بضرورة إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية.. والرئيس شدد على أهمية استجابة المجتمع الدولى لسبل مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية وتغير المناخ.



واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. ـ «الخليج 365» ترصد من باريس كواليس زيارة الـ72 ساعة فى مدينة النور.. الرئيس السيسى يقود عملية إصلاح منظومة التمويل العالمى.. مصر نادت بضرورة إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية.. والرئيس شدد على أهمية استجابة المجتمع الدولى لسبل مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية وتغير المناخ

ـ الرئيس: إذا لم يجد الناس الفرصة فى الحياة بأفريقيا سيتحركون إلى أوروبا.. مصر لديها 9 ملايين ضيف.. التحدى والخطر اللذان يعانى منهما العالم واضحان لنا جميعا.. والإرادة متوفرة بدليل تحرك الجميع وقت جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية

ـ 30 يونيو استعادة وطن.. نهاية كابوس سيطرة الإخوان على النقابات.. «المهندسين» و«الأطباء» مثلتا منابر سياسية بديلة للإخوان.. والإرهابية زجت بـ «خلايا نائمة» فى النقابات العمالية





ـ أعضاء الجماعة حرضوا العمال على الإضرابات.. وحاولوا تأسيس اتحادات ونقابات موازية للاتحاد العام للعمال

ـ إخطار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية بوحداتهم السكنية.. مدبولى يتابع مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ملف الوحدات السكنية للمرحلة الأولى بمدينة بدر





ـ الانتهاء من تنفيذ 448 مشروعا بـ7 مراكز فى أسيوط بـ «حياة كريمة».. وزير الإسكان: الوزارة تتولى تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزا فى 10 محافظات

ـ لا صحة لتعديل جدول امتحانات الثانوية مع مد إجازة العيد



