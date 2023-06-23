قاضى مصرى يحصل على أعلى درجة علمية تمنحها الجامعات الفرنسية والمؤهلة للأستاذية الفرنسية

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القاهرة - سامية سيد - ناقش القاضى الدكتور محمد محمود شوقى نائب رئيس مجلس الدولة بجامعة مرسيليا بفرنسا - المصنفة الثالثة فى مجال القانون رسالته الموسومة" حماية القصر من الاستغلال الجنسى فى الفضاء السيبرانى: دراسة مقارنة " أمام لجنة مشكلة من 6 من الأساتذة بالجامعات الفرنسية و حصل بعد مناقشة استمرت 4 ساعات على الإجازة الفرنسية HDR أعلى وآخر درجة علمية تمنحها الجامعات الفرنسية والمؤهلة للاستاذية الفرنسية.

فى فرنسا تمنح هذة الدرجة بعد أبحاث ما بعد الدكتوراه وتخول الحاصل عليها من التقدم فى وظائف أستاذ دكتور بجامعات فرنسا فضلا عن رئاسة القطاعات بالمراكز البحثية والإشراف على رسائل الدكتوراة للطلاب و تحكيمها و كتابة تقارير صلاحيتها للمناقشة و يعد أول قاض مصرى يحصل على هذة الدرجة العلمية الرفيعة.

وطبقا لموقع وزارة التعليم الفرنسية فان هذة الدرجة العلمية تشهد بالمستوى العلمى المرموق للحاصل عليها و قدرته على انتاج بحوث رصينة تتميز بالاصالة و التميز و العمل استقلالا.

تجدر الإشارة ان الدكتور شوقى سبق و ان ناقش رسالة الدكتوراه الخاصة به بجامعة ليون ٣ بفرنسا عام ٢٠٠٦ حول آليات مكافحة الجريمة الالكترونية و حصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى و توجه بعدها لجامعة مرسيليا حيث أتم ابحاث ما بعد الدكتوراه خلال الفترة من ٢٠٠٨ - ٢٠١١ و قام بالقاء محاضرات القانون الجنائى المقارن بذات الجامعة.