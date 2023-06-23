شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني أجمع على استبعاد الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الكتل الرئيسية للإخوان لم يصدر عنها إطلاقا حتى الآن رفض للحوار الوطني، والمجموعة الوحيدة التي رفضت هي المجموعة العنيفة للغاية، وهي مجموعة محمد كمال، والتي تسمى بالمجموعات النوعية.

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا حدث»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن باقي كتل الإخوان تحوم حول فكرة الحوار الوطني وأدركوا المعنى، مؤكدا أن الحوار هذه المرة ليس قرار دولة أو نظام، ولكن قرار كل من ينبض السياسة في مصر.

وأشار إلى أن القيمة الحقيقة للحوار الوطني هي أن الذين وقفوا ضد الإخوان في 30 يونيو هم الحضور في الحوار الوطني، لافتا أن الإخوان مصنفة قضائيا جماعة إرهابية، ومجلس الأمناء بالحوار الوطني أجمع على استبعاد الإخوان.