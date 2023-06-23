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شكرا لقرائتكم خبر عن التيك توكر الشهير "نويل روبنسون" برفقة أطفال النوبة برقصته الشهيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وقدم "نويل روبنسون" رقصته الشهيرة برفقة أطفال النوبة على ضفاف النيل بمدينة أسوان، وتجاوب الأطفال مع التيك توكر الشهير وسط سعادة وفرحة لمشاركة الألمانى الشهير برقصاته المعروفة فى بلاد النوبة بأسوان.
ووصل التيك توكر الشهير الألمانى نويل روبنسون إلى مدينة أسوان، اليوم، الجمعة، فى جولة سياحية لعدد من المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة.
وشهد وصول "نويل روبنسون" لمطار أسوان الدولى استقبالا حافلا بالتيك توكر الشهير، وسط تصفيق حار والتقاط للصور التذكارية من المعجبين.
ويزور الألمانى "روبنسون" عددا من المناطق السياحية والأثرية بمدينة أسوان، بهدف تنشيط السياحة والتقاط عدد من الفيديوهات التذكارية على طريقته الخاصة التى اشتهر بها وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى.
رقصة التيك توكر نويل روبنسون فى النوبة
روبنسون مع أطفال النوبة
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